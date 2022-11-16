Депутаты сельсовета Новосибирской области от «Справедливой России» не успели собраться на фронт. За ними пришли за день до назначенной даты явки на мобилизационный пункт.

Информацию о «технике исполнения» призыва депутатов Боровского сельсовета Новосибирской области в рамках частичной мобилизации корреспонденту «Континента Сибирь» рассказал источник из их круга на условиях анонимности.

Рустам Буриев и Алексей Новосёлов окончили школу в 2013 году, в 2016-2017 гг отслужили в армии. В 2020 году прошли в депутаты сельсовета по спискам «Справедливой России-Патриоты-За правду». После призыва мандаты они по закону должны сдать.

В период мобилизации, стартовавшей 21 сентября, парни получили повестки с указанием явиться на сборный пункт 28 октября. Но доставили их туда 27 октября, за день до намеченной даты. Напомним что 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении мобилизационных мероприятий.

«Забрали ребят с нарушениями… Не дали ни собраться толком, ничего, забрали накануне… Они готовились сами закупить амуницию, сумки собрать и поехать, но не смогли. Их забрали практически «из дома в тапочках» и повезли на сборный пункт», — рассказал «как было дело» собеседник корреспондента «Континент Сибирь».

До конца ноября молодые люди проходят боевое слаживание в Новосибирске, откуда отправятся на Донбасс. Лидер справедливороссов Новосибирского района Роман Трифонов обещает, что партийное отделение снабдит своих парней тёплыми вещами и необходимой амуницией.

«Парни готовы идти[служить], единственный вопрос — к технике исполнения [призыва]: сделано было безобразно и довольно-таки мерзко. Но депутаты писать никуда не будут», — продолжает источник «Континента Сибирь».

В октябре в зону спецоперации добровольцем отправился депутат от «Справедливой России» из Новосибирского района Новосибирской области Руслан Колник.

«Континент Сибирь» готов и дальше реагировать на информацию о проблемах, с которыми сталкиваются жители Новосибирской области в вопросах мобилизации и службы. Контакты для связи: [email protected], сообщение в WhatsApp +79232304125