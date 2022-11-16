Прокуратура проверит сообщение о нарушении прав алтайских курьеров «Самоката»

Курьеры барнаульского «Самоката» организовали забастовку из-за нарушения трудовых прав. Прокуратура Алтайского края организовала проверку соблюдения прав и условий труда.

Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту публикации в социальных сетях о нарушении прав курьеров доставки «Самокат» в связи с тяжелыми условиями труда и низким уровнем заработной платы.

Ранее в социальных сетях появилась информации о забастовке курьеров «Самоката» в Алтайском крае.

В телеграм-канале курьеров «Самокат Барнаул» указано, что работники работают в неподобающих условиях, во время перевозок отваливаются колеса, оплата идет по летнему тарифу во время сибирских заморозков.

«Подняли ставку на 10 рублей (до 185) и ввели надбавку в 20 рублей за дождь. Надбавка даётся только если отработать более семи часов за смену, при этом многие эти бонусы не получают, т.к. работают не полные смены из-за учёбы, работы и т.п.», — говорится в одном из сообщений канала. В прошлом году ставка была выше на 10 рублей.

Также курьеры утверждают, что в новосибирские коллеги получают на 32% больше — 245 рублей в час.

В связи со систематическими нарушениями прав работников курьеры объявили забастовку по «итальянской модели» — демонстративно работают строго по регламенту, не стремясь перевыполнить план, чем ухудшают показатели каждого центра формирования заказов. По словам представителя курьеров, в организационный процесс забастовки вовлечено не более 5% от общего количества работников.

Курьеры требуют повышение ставки до 210 рублей в час без учета надбавок, отвязать надбавку за дождь и снег от количества отработанных часов и начать регулярно и качественно чинить велосипеды. В дальнейшем курьеры планируют добиться полного признания рабочих прав.