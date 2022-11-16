Сбившего ребёнка бывшего депутата отправили под суд в Новосибирской области

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Совета депутатов Татарска Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребёнка на автомобиле и скрывшегося с места происшествия.

Об утверждении обвинения прокуратура Новосибирской области сообщила 16 ноября. Как напомнили в надзорном ведомстве, 67-летний экс-депутат проходит по уголовному делу по ст. 125 УК РФ – «заведомое оставление в опасности».

По версии следствия, 30 октября около 18 часов мужчина наехал на автомобиле на ребёнка, который в результате был госпитализирован с повреждениями, впоследствии охарактеризованными как средние по степени тяжести.

«Осознавая, что потерпевший находится в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишён возможности принять меры к самосохранению, (обвиняемый) не принял меры по оказанию медицинской помощи или вызову скорой помощи, скрылся с места ДТП», — рассказали в прокуратуре региона.

Свою вину Сергей Мамонтов признал.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья Первого судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области.

Напомним, что изначально в отношении Сергея Мамонтова были возбуждены дела об административном правонарушении («нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «невыполнение обязанностей в связи с ДТП»), народного избранника на их основании отправили под стражу. Позже прокуратура посодействовала заведению уголовного дела в отношении Мамонтова, а также временному отстранению последнего от депутатских полномочий. Как уточнили в надзорном ведомстве, первое административное дело рассмотрит Татарский районный суд.

Кроме того, «Единая Россия» исключила бывшего депутата их партии.