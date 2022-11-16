Специально для Вас. Александр Фролов: «Сейчас хорошее время, чтобы пробовать новые финансовые инструменты»

Татьяна Матвеева
 
Александр Фролов: «Сейчас хорошее время, чтобы пробовать новые финансовые инструменты»
Фото предоставлено пресс-службой Банка "Акцепт"

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