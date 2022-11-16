Александр Фролов: «Сейчас хорошее время, чтобы пробовать новые финансовые инструменты»

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17:55
«Россети» взяли на баланс более 11 тысяч километров линий электропередачи в Сибири
17:51
У трети обследованных новосибирцев отклонения в показателях холестрина и глюкозы
17:07
Сергей Полунин, Игорь Петренко и Фестивальный симфонический оркестр выступят в поддержку российской армии в Новосибирске
17:04
Депутатов в Новосибирской области мобилизовали «из дома в тапочках»
16:50
Андрей Травников рассказал о контейнерных перевозках в Новосибирской области на общероссийском форуме
16:16
Выпускники НГУ обсудят в Москве пути развития Академгородка
16:00
Тринадцать новосибирских компаний воспользовались льготными инвесткредитами
15:49
Прокуратура проверит сообщение о нарушении прав алтайских курьеров «Самоката»
15:31
Сбившего ребёнка бывшего депутата отправили под суд в Новосибирской области
14:26
В Новосибирской области вновь ищут подрядчика капремонта дороги на Локти
14:07
В Сибири прибавилось «Городов трудовой доблести»
13:33
Александр Мысик задержан по делу о ледовой арене Новосибирска
13:21
Квартиры в Новосибирске в 2022 году подорожали почти на 10%
12:53
Задержан за взятку экс-глава минздрава одного из регионов Сибири
12:50
Депутаты новосибирского Заксобрания потребовали обосновать места размещения дорожных камер на дорогах
12:43
«Огромная голова на тонких ножках»: как депутаты новосибирского Заксобрания предложили перераспределить неосвоенные «дорожные» средства?
12:36
В Новосибирске завели уголовное дело против игроков на рынке наружной рекламы
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