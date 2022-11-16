В 2023-м году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске запланировано отремонтировать 17 дорожных участков общей протяженностью более 32 км. Какие именно улицы попадут в этот список, как будут ремонтировать тротуары и какое финансирование получат на улучшение улично-дорожной сети – стало известно на брифинге в мэрии города.

В мэрии Новосибирска 14 ноября прошёл брифинг с участием представителей департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Специалисты ответили на наиболее острые вопросы журналистов и жителей города о планах ремонтов улично-дорожной сети в 2023 году.

Как сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев, в зоне ответственности департамента находятся городские дороги протяженностью 1736 км. Основной объем всех дорожных ремонтов проводится на средства, выделяемые по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в проект с 2017 года включены 237 объектов протяжённостью более 502 км. Согласно задачам нацпроекта, к концу 2024 года должны быть приведены в нормативное состояние не менее 413 км дорог (порядка 82%).

На сегодня в работе у подрядчиков находятся 25 дорожных объектов Новосибирска. 24 из них реализует МКУ «Управление дорожного строительства» мэрии Новосибирска, заказчиком одного (дамба Октябрьского моста) выступает МП «МетроМиР». Плановый объем финансирования дорожных работ по нацпроекту в 2022 году составил 1 млрд 870 млн рублей. В 2023 году финансирование будет уменьшено до 1 млрд 293 млн рублей. На эту сумму предусмотрен ремонт уже 17-ти дорожных участков.

Уменьшение финансирования Константин Васильев объяснил проведением в текущем году наиболее дорогостоящих реконструкций. Так, в уходящем году завершены реконструкции ул. Кедровой, Гусинобродского шоссе, ул. 2-й Станционной и площади Лыщинского.

«В этом году проводились реконструкции. Они намного дороже, чем просто ремонты и осуществляются комплексно. Исходя из того, что в следующем году будет больше ремонтов и на них не нужно денежных средств в таком объеме, финансирование уменьшено. Но при этом километраж будет не меньше. В 2023 году мы отремонтируем не менее 30 км дорог», — уточнил начальник департамента.

При этом, уверил Константин Васильев, не просто ремонты, а реконструкции дорог продолжатся и в дальнейшем – но только после 2023 года. В администрации города уже начали готовить соответствующие проекты и планируют начать их реализацию в 2024 году.

В целом, предварительный план дорожных ремонтов уже составлен на 5 лет вперёд и в настоящее время находится в стадии обсуждения – в том числе с администрациями районов города Новосибирска и депутатским корпусом. Что касается работ в следующем году, то мэрия планирует провести по ним торги до конца 2022 года.

«Мы постарались равномерно распределить на следующий год объекты по правобережью и левобережью города, включая отдаленные районы. Правый берег – это участки улиц Революции, Коммунистической, Есенина, Кропоткина, Народной, Тайгинской, а также проспекта Дзержинского. В левобережье в план вошёл ремонт Советского шоссе. Кроме того, будут приводить в нормативный вид улицу Петухова, устранять колейность, – рассказал подробности начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов. – Также на левом берегу отремонтируем около 800 метров улицы Связистов, частично пройдут работы на улицах Полтавская, Выставочная, Волховская. На улице Большая планируем работы на 4 км. В Советском районе будем выходить улицу Софийскую и дамбу ГЭС на всем её протяжении – а это более 4 км».

Выезд со стороны ул. Станиславского на пл. Труда, так беспокоящий многих автомобилистов, по словам начальника МКУ, будет приведён в нормативное состояние только после окончания работ по строительству нового моста через реку Обь.

Ответили в мэрии и на вопросы о ремонтах тротуаров. Горожане уже неоднократно жаловались на их неудовлетворительное состояние в разных районах Новосибирска.

«Часть дорог мы делаем в комплексе, в том числе и с тротуарами. В этом году, например, проспект Карла Маркса выполняли именно по такой схеме. Поэтому ряд дорог будет ремонтироваться в 2023 году в таком же ключе. Часть тротуаров мы будем делать отдельно… Сегодня рассматривается возможность увеличения денежных средств дополнительно только на тротуары – чтобы приводить их в нормативное состояние независимо от дорожной части. Сумма финансирования будет увеличена по сравнению с 2022 годом», — отметил Константин Васильев.

Также в мэрии напомнили, что дорожные ремонты в городе проводятся и по иным программам, помимо БКД. На все объекты заключаются контракты на независимый строительный контроль – его проводят дополнительно к контролю в собственной городской лаборатории, о которой ранее подробно писал «Континент Сибирь». Здесь установлено оборудование, на котором строительные смеси и образцы уже готового дорожного покрытия испытывают на прочность, колейность и устойчивость к различным погодным условиям.