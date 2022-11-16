В Новосибирской области вновь ищут подрядчика капремонта дороги на Локти

Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области объявило повторный аукцион на проведение капитального ремонта участка дороги до села Локти в Мошковском районе Новосибирской области. В этом году на работы выделят более пяти миллионов рублей.

Торги объявлены на ремонт участка дороги «24 км а/д «М-53» — Локти» в Мошковском районе Новосибирской области с 12-го по 13-й км протяжённостью около полутора километров, сообщили в управлении 16 ноября.

Подвести итоги аукциона предполагается 22 ноября, а ремонт участка запланирован на 2022-2023 годы. На работы в конце текущего года дорожное управление выделит 5,2 млн руб., в 2023 году – 68 млн руб.

Первый раз конкурс по поиску подрядчика на ремонт участка дороги ТУАД объявило 8 сентября. К 26 сентября на торги были поданы два заявки, однако аукцион признали несостоявшимся из-за несоответствия заявителей требованиям документации.

29 сентября дорожное управление предложило организациям выполнить строительно-монтажные работы на участке на основе контракта с единственным подрядчиком. При этом в качестве срока исполнения был назначен декабрь 2022 года. Однако компании отказались от заключения договорённости, объяснив решение приближением неблагоприятных погодных условий и, как следствие, невозможностью обустроить асфальтовое дорожное покрытие.

Всего предполагается обновить семь километров дороги, работы будут разделены на несколько пусковых комплексов. На 12-13 км предусмотрен капитальный ремонт, отдельно при выделении лимитов Минтранс запланировал реконструкцию участка длиной 4,2 км с 8 по 12 км.

Ранее сообщалось о том, что на стройку дороги к СКИФу в Новосибирской области привезли балки.