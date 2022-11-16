В Сибири прибавилось «Городов трудовой доблести»

Президент присвоил звание «Город трудовой доблести» нескольким муниципалитетам, среди которых Якутск и Норильск.

Вчера, 15 ноября, в режиме видеосвязи президент РФ провёл заседание оргкомитета «Победа». Как один из постоянных членов структуры, в нём принял участие , в том числе, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Одним из пунктов повестки собрания стало обсуждение предложений Российской академии наук присвоить звание «Город трудовой доблести» Горловке (Донецкая Народная Республика), Луганску (Луганская Народная Республика), Астрахани, Вологде, Златоусту, Каспийску, Орску, а также Якутску (Республика Саха, Дальневосточный федеральный округ) и Норильску (Красноярский край, Сибирский федеральный округ).

Глава РАН Геннадий Красников в докладе президенту отметил, что Якутск в годы Великой Отечественной войны принёс стране 40 тонн золота и более половины от всей добычи слюды. Предприятия Норильска на Крайнем Севере были главными поставщиками никеля.

В СФО звание «Город трудовой доблести» ранее получили Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск, Барнаул, Красноярск, Кемерово.

По итогам заседания 15 ноября Владимир Путин также подписал указы о присвоении званий «Город воинской славы» Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область).