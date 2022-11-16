Как стало известно «Континенту Сибирь», правоохранительные органы завели уголовное дело, касающееся рынка наружной рекламы, по подозрению в умышленном нанесении ущерба бюджету Новосибирска в особо крупном размере.

Уголовное дело по статье 165 ч.2 (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, деяние, причинившее особо крупный ущерб) было заведено в отношении неустановленного круга лиц, занимающихся незаконным размещением рекламы на уличных щитах и других конструкциях.

Как рассказывал «Континент Сибирь», в Новосибирске сложилась ситуация, когда реклама на улицах города размещается на незаконных конструкциях, работающих без действующих договоров и разрешений. Управление художественного образа мэрии Новосибирска даже обратилось к предпринимателям с предупреждением об ответственности за размещение рекламы с использованием конструкций, установленных без согласования властей. Кроме того, в Арбитражном суде Новосибирской области находится несколько исков мэрии Новосибирска к оператору наружной рекламы, работающему под брендом «Дизайнмастер» на сумму почти 20 млн рублей. По мнению муниципалитета, оператор самовольно использует для размещения своих рекламных конструкций земельные участки, право распоряжения, которыми принадлежит мэрии.

Теперь ситуацией на рынке наружной рекламы заинтересовались правоохранительные органы. Была проведена проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела. По информации «Континента Сибирь», история берет начало с тех времен, когда рекламные конструкции принадлежали компаниям, входящим в группу «Дизайнмастер» («Рекламные технологии», «АртБизнесЛайн» и другие). Затем, можно предположить, что они были проданы третьим лицам, так как сегодня, выступая в судах, представители «Дизайнмастера» уверяют, что не имеют отношения к этим конструкциям. (Спор еще идет в суде, исход дела пока неизвестен). Вот только на этих конструкциях продолжают размещать рекламу, а деньги в бюджет города не поступают. Тем самым муниципальному бюджету нанесен ущерб в десятки миллионов рублей.

«Мы неоднократно обращались к рекламному оператору с просьбой сообщить, кому принадлежат эти конструкции, кто на них торгует, но нам так и не ответили, – прокомментировал ситуацию «Континенту Сибирь» начальник управления художественного образа мэрии Новосибирска Олег Хорошунов. – Взыскать ущерб через суды сложно, потому что рекламный оператор отрицает свою причастность к незаконным конструкциям. Теперь, когда в ситуацию вмешались правоохранительные и надзорные органы, у нас нет сомнений, что дело будет доведено до своего логического завершения и ущерб бюджету будет компенсирован».