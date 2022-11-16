Оказавшаяся на дне школьного бассейна в Новосибирске девочка скончалась

Следственным отделом по Дзержинскому району СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти второклассницы на уроке физкультуры в школьном бассейне 15 ноября. Девочка скончалась в реанимации.



В прокуратуре Новосибирской области уточнили «Континенту Сибирь», что информация о том, что второклассница скончалась в реанимации, появилась рано утром 16 ноября. В СМИ фигурировала информация, что инцидент произошёл в новосибирской школе №197 во время урока физкультуры.

Следственным отделом по Дзержинскому району СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Установлено, что днем 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры в бассейне одной из общеобразовательных школ города Новосибирска под водой была обнаружена ученица 2 класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась», — говорится в сообщении прокуратуры.

«Континенту Сибирь» в прокуратуре уточнили, что предварительно существует три версии произошедшего: преподаватель отлучился во время проведения занятия, произошел несчастный случай, или перед занятием не был проведен обязательный медицинский осмотр детей.