Сибирская неделя моды пройдет в Красноярске

Алёна Золотова
 
Сибирская неделя моды пройдет в Красноярске
Фото из социальных сетей дизайн-цеха «Сибирские бренды»

Сибирские дизайнеры приедут на неделю моды в Красноярске в декабре. Мероприятие станет основой для продвижения бренда города как места притяжения модельеров и дизайнеров.

Дизайнеры из регионов СФО соберутся в Красноярске на Сибирскую неделю моды.

«С 7 по 11 декабря в Красноярске впервые пройдет Сибирская неделя моды. Участие в ней уже подтвердили 30 дизайнеров из Красноярска. Планируется приезд мастеров и из других городов Сибири», — рассказала замруководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина на пресс-конференции. Уточним, что до 2014 года Сибирская неделя моды проходила в Новосибирске.

На неделе моды дизайнеры посетят мастер-классы, обсудят моду с экспертами. Пройдет конкурс среди мастеров, где выберут лучших дизайнеров в шести номинациях. Ранее Верхушина заявила, что организаторы планируют сделать Красноярск центром модной индустрии России. Конкурс станет основой для продвижения бренда Красноярска в качестве места притяжения модельеров и дизайнеров.  

Мероприятие в Красноярске посетит президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков, бывший редактор Vogue Russia Мария Федорова, основатель и директор Sauvage Group Лилия Рах.

Летом 2022 года на московском форуме «Российская креативная неделя» Красноярский край подписал соглашение о создании в регионе Центра кастомизации модной индустрии.

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