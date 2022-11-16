Сибирская неделя моды пройдет в Красноярске

Сибирские дизайнеры приедут на неделю моды в Красноярске в декабре. Мероприятие станет основой для продвижения бренда города как места притяжения модельеров и дизайнеров.



Дизайнеры из регионов СФО соберутся в Красноярске на Сибирскую неделю моды.

«С 7 по 11 декабря в Красноярске впервые пройдет Сибирская неделя моды. Участие в ней уже подтвердили 30 дизайнеров из Красноярска. Планируется приезд мастеров и из других городов Сибири», — рассказала замруководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина на пресс-конференции. Уточним, что до 2014 года Сибирская неделя моды проходила в Новосибирске.

На неделе моды дизайнеры посетят мастер-классы, обсудят моду с экспертами. Пройдет конкурс среди мастеров, где выберут лучших дизайнеров в шести номинациях. Ранее Верхушина заявила, что организаторы планируют сделать Красноярск центром модной индустрии России. Конкурс станет основой для продвижения бренда Красноярска в качестве места притяжения модельеров и дизайнеров.

Мероприятие в Красноярске посетит президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков, бывший редактор Vogue Russia Мария Федорова, основатель и директор Sauvage Group Лилия Рах.

Летом 2022 года на московском форуме «Российская креативная неделя» Красноярский край подписал соглашение о создании в регионе Центра кастомизации модной индустрии.