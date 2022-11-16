Госстройнадзор проигнорировал несоответствие томских домов ТДСК заявленному проекту

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по факту подлога должностными лицами Госстройнадзора Томской области при вводе в эксплуатацию домов ТДСК.

По версии следствия сотрудники Госстройнадзора дали разрешение на введение в эксплуатацию двух домов ТДСК в Томске в декабре 2021 года. После проведения проверочных мероприятий в марте 2022 года установлено, что дома не соответствует проектно-сметной документации (ПСД). Часть работ по ПСД не выполнена, а возле одного из домов отсутствует парковка.

«Таким образом, должностными лицами Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области внесены подложные сведения в документы о соответствии объектов капитального строительства, расположенных по вышеуказанным адресам, требованиям проектной документации» — резюмирует СУ СК по Томской области в сообщении.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура РФ обнаружила нарушения при строительстве томского микрорайона «Супервосток» от ТДСК. Тем временем власти планируют взыскать 680 млн рублей с подрядной организации, осуществляющей корректировку ПСД на строительство красноярского метрополитена.

ТДСК является одним из крупнейших застройщиков Томской области. География деятельности ТДСК также включает в себя Кузбасс и Новосибирскую область. Согласно сайту компании, ТДСК строит крупнопанельные, каркасные, монолитные и кирпичные 5 — 17 этажные жилые дома класса «стандарт». В Новосибирске в 2021 году застройщиком был введен в эксплуатацию новосибирский ЖК «Аквамарин». В 2022 году компания отметила 50-летний юбилей. Генеральным директором ТДСК является Александр Шпетер.