В Кудряшовском свинокомплексе сменился директор

В крупнейшем свинокомплексе в Новосибирской области — «Кудряшовском» (входит в ГК «Сибагро») — сменился директор. Предприятие возглавила Галина Иртуганова, которая объявила о том, что продолжит инвестиционные проекты компании и наладит взаимодействие с надзорными органами.

В ноябре 2022 года директором Кудряшовского свинокомплекса (с 2019 года принадлежит «Сибагро») назначена Галина Иртуганова. Напомним, что ранее предприятие возглавлял Владимир Гавриленко, однако в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с загрязнением окружающей среды. В ноябре Росприроднадзор оценил от сброса жидких отходов компании в реку Амбу (Колывановский район, Новосибирская область) в 3 млрд рублей. В настоящее время Гавриленко находится под стражей.

«Одна из моих задач — взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов. Я намерена совместно с контрольно-надзорными органами и правительством Новосибирской области найти решения, которые позволят предприятию работать, выпускать продукцию и не давать повода для претензий проверяющих», — поделилась планами Галина Иртуганова в интервью «Агроинвестору».

По словам Иртугановой, до выработки решения модернизация Криводановской площадки (Колывановский район) остановлена. В планах компании ремонт и реконструкцию всех основных производственных помещений площадки. Первый этап оценивается в 0,5 млрд рублей, его начало положено в марте этого года.

«Что касается инвестиций, то за три года в развитие предприятия вложено суммарно 9,8 млрд руб. В том числе в животноводство — свыше 4 млрд руб.: кроме строительства третьей очереди в поселке Колывань (2,95 млрд руб.), «Кудряшовское» реализовало проекты на 1,1 млрд руб. по модернизации основных производственных фондов и сопутствующей инфраструктуры. На приобретение земель, обновление и расширение парка сельскохозяйственной техники за это время было направлено 2,9 млрд руб. Кроме того, в объекты хранения и переработки зерна было вложено 1,6 млрд рублей», — рассказала Иртуганова о развитии свинокомплекса в холдинге «Сибагро». Также новый директор сообщила о планах ввода залежных земель, которые не обрабатывались 10-20 лет.

Галина Иртуганова закончила Калининградский институт рыбной промышленности и хозяйства, имеет дипломы высшей школы бизнеса при Томском госуниверситете, ГОУ ВПО «Томский политехнический университет» по программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации «Управление проектами»). Более 14 лет работает в структуре компании «Сибагро», занимала должности главного бухгалтера, заместителя директора по экономике и финансам на предприятиях в Томске, Красноярске и Белгороде.