Омские ученые разработали космический буксир

Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) спроектировали буксир для космического мусора. Изобретение имеет ряд особенностей по сравнению с зарубежными аналогами, в том числе космический «уборщик», по данным разработчиков, в два раза быстрее зарубежных аналогов.

Команда ученых из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) создала новую технологию — толкающую буксировку на тросе. Предполагается, что буксир нового типа позволит в два раза быстрее убирать объемный космический мусор по сравнению с перспективными западными аналогами.

Борьба с объемным космическим мусором (ОКМ), к которому относятся отработанные ступени ракет, старые спутники и другие аппараты – один из общемировых приоритетов в развитии космических технологий

«Если раскрутить связку «разгонный блок – трос – ОКМ» относительно её центра масс, центробежные силы растягивают разгонный блок и мусор в противоположные стороны. Прилагая тягу разгонного блока по направлению натяжения троса в сторону ОКМ, мы смещаем всю связку в нужном направлении и получаем дополнительный инерционный импульс для упрощения движения», — рассказывает профессор ОмГТУ Валерий Трушляков. Его слова приводит пресс-служба университета.

Также Трушляков отмечает снижение энергозатрат в несколько раз относительно аналогов. Например, для выведения на рабочую орбиту буксир ОмГТУ требует ракету самого легкого класса, зарубежные же буксиры – носителей среднего класса.

Для создания и запуска буксира не требуется дополнительных разработок. Технология получила российский патент, сейчас в планах ученых политеха реализовать технологию в рамках программ международного сотрудничества с университетами Китая и Индии. В России проект реализуется в рамках «Приоритета 2030».

Напомним, что ранее томские ученые разработают станцию для СКИФ, а новосибирцы представили инновационные проекты в агропромышленности и обнаружили уникальные курганы «с усами».