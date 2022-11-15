Суд отказал в запрете торговли вблизи Хилокского рынка в Новосибирске

С 2014 года жители улиц Хилокской и Малыгина в Новосибирске пытаются бороться с торговыми точками вблизи их домов. 15 ноября суд отклонил исковое требование прокуратуры Новосибирского района о запрете торговли.

15 ноября Новосибирский районный суд отказал в исковом требовании прокуратуры Новосибирского района о запрете на торговлю пищевыми продуктами и использование земельного участка не по назначению. Исковое заявление направлено по отношению к Стыценко П.В., ИП Стыценко П.В., ООО «МАСАДАН», ООО «ТОРГСЕРВИС». Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в декабре 2021 года в прокуратуру от жителей улиц Хилокской и Малыгина поступило обращение с требованием запретить соответствующим организациям осуществлять торговлю пищевыми продуктами. Продажа овощей осуществлялась из фур на земельном участке на улице Малыгина, рядом с участком несанкционированно складировали гнилые овощи и фрукты и мусор.

«По многочисленным обращениям граждан проведена проверка соблюдения земельного, санитарно-эпидемиологического законодательства при использовании земельного участка расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, ул. Малыгина, участок 9», — говорится в сообщении прокуратуры.

Из-за угроз для здоровья неопределенного круга лиц, приобретающего овощи и фрукты, прокуратура Новосибирского района обратилась в суд. Дело начали рассматривать в 2022 году. Однако суд отказал в наложении запрета на торговлю в указанных местах.

По данным Rusprofile, руководителем ООО «МАСАДАН» является Сардобек Мирзоев. По состоянию на 15 ноября 2022 года в отношении юрлица из-за нарушения налогового законодательства применено решение о полной приостановке операций по счетам. Конкурсным управляющим новосибирского ООО «ТОРГСЕРВИС» с 17 июля 2022 года является Ольга Петрова.

Напомним, что в августе 2022 года жители улиц Хилокской и Малыгина в Новосибирске обратились в прокуратуру для решения проблемы засилья торговых точек вблизи жилых домов.