Два года колонии получил экс-заммэра Томска за хищение при ремонте дорог

Генеральный директор ООО «Томская строительная компания» и бывший заммэра Томска по дорожному строительству Владимир Оккель приговорен к двум годам колонии общего режима за хищение более 24 млн рублей при ремонте дорог. Ранее предприниматель был осужден за хищение 6,1 млн рублей.

14 ноября вынесен приговор в отношении генерального директора ООО «Томская строительная компания» Владимира Оккеля. Предпринимателя обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Владимир Оккель закончил в 1977 году ТИСИ по специальности инженера путей сообщения. Работал в районных дорожных ремонтно-строительных управлениях. С 1999 года занимался реализацией президентской программы «Дороги России». С 1997 по 2001 годы был депутатом Думы Томской области. В 2002 году назначен заместителем мэра Томска в сфере благоустройства и дорожного строительства. В 2010 году уволен с должности в связи с утратой доверия.

В июле 2022 года Оккеля обвинили в хищении более 24 млн рублей во время ремонта дорог Томска по нацпроекту с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года. По версии следствия генеральный директор подделал паспорта-накладные и акты приемки скрытых работ для завышения объема строительных материалов.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры Томской области.

Ранее в 2015 году Владимира Оккеля осудили за хищение 6,1 млн рублей при ремонте дамбы. Свою вину предприниматель признал и возместил ущерб.

По данным Rusprofile, руководителем ООО «ТСК» на сегодня является Оккель Богдан Владимирович, учредителем — Оккель Марина Владимировна