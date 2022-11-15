Мундир жандарма и стол оперуполномоченного ХХ века выставили в обновлённом музее истории ФСБ в Новосибирске

Музей истории ФСБ России обновили в Новосибирске к 85-летию областного управления ведомства. Посетители смогут познакомиться с архивными документами, мультимедийными материалами и подлинными предметами, рассказывающими о развитии службы безопасности в стране и регионе.

Обновлённое учреждение открылось в здании УФСБ России по Новосибирской области на Коммунистической, 49.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее, с 1977 года, здесь работала лишь комната истории управления, однако после реконструкции она была преобразована в полноценный музей.

Экспонаты подготовили архивисты УФСБ при содействии новосибирского Института ФСБ России, сотрудники государственного архива Новосибирской области, «Музея Новосибирска», а также частного передвижного «Музея органов безопасности России».

«Экспозиция отражает деятельность тайной полиции и контрразведки дореволюционной России, эпоху зарождения централизованной системы органов безопасности в лице Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, советский и постсоветский периоды», – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области 15 ноября.

В числе экспонатов – документы из оперативного архива управления, образцы подлинной формы работников ГПУ и КГБ, реплика мундира жандармов XX века, а также восстановленное рабочее место оперативного сотрудника 1940-х годов с подлинными предметами – печатной машинкой, настольной чернильницей и материалами архивного уголовного дела в отношении изменника Родины.

Кроме того, в трубке проводного телефона можно услышать обращение народного комиссара Вячеслава Молотова от 22 июня 1941 года о начале Великой Отечественной войны, воспроизводимое голосом Юрия Левитана.

В обновлённом музее также появился мультимедийный комплекс с фотографиями и видеоматериалами, которые рассказывают о разных периодах истории органов отечественных безопасности и УФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, что в новосибирском парке «Россия – моя история» открылась постоянная экспозиция, посвящённая русской письменности.

Ранее «Континент Сибирь» также рассказывал о музее истории следствия в Новосибирской области.