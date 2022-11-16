На форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22 Сбербанк предоставил сокращенные результаты своей работы по итогам десяти месяцев. Президент Сбербанка Герман Греф сообщил участникам форума о том, что в октябре Сбер вышел в плюс по итогам года. Результаты января-октября для Сибири подвел председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев во время пресс-конференции в Новосибирске.

По словам Германа Грефа, банковский бизнес демонстрирует хороший рост. «По итогам 10 месяцев Сбер восстановил прибыльность, — заявил он. — Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей, это на 12,4% больше, чем в октябре 2021 года».

Герман Греф также сообщил, что Сбербанк с октября возвращается к регулярному раскрытию информации: «Начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 года мы возвращаемся к регулярному раскрытию информации и будем публиковать результаты по итогам каждого месяца. У нас порядка 2 млн розничных акционеров, их число растет. Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес».

Количество розничных клиентов достигло 106 млн человек, а юридических лиц превысило 3 млн компаний. Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU (доля ежемесячных активных пользователей, которые активны в течение одного дня) в «Сбербанк Онлайн» составляет 50%, несмотря на недоступность сервиса в ряде магазинов приложений.

Количество пользователей подписок «СберПрайм» увеличилось на 0,8 миллиона с начала года и достигло 5,1 миллиона. Число пользователей с начала года выросло более чем в три раза. Количество участников программы лояльности «СберСпасибо» выросло на 8,1 млн с начала года — до 64,6 млн пользователей.

Розничный кредитный портфель составил 11,6 трлн рублей, показав рост на 9% с начала года. Драйвером роста выступали кредитные карты (+23,5%), а также ипотечные кредиты (+14,9% без учета секьюритизации), процент одобрения по которым вернулся на докризисный уровень. С начала года Сбер выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,9 трлн рублей. Устойчивый рост спроса на ипотеку наблюдался во многом за счет снижения ставок по новым выдачам, партнерских программ с застройщиками и господдержки.

Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца II квартала 2022 года на фоне постепенного снижения ставок в экономике. В октябре выдачи потребительских кредитов составили 238 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель прибавил 11,9% с начала года и составил 18 трлн рублей. Объем выдач корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности (2,2%) остается ниже уровня конца прошлого года.

Средства физических лиц составили 16,7 трлн рублей, показав рост на 0,2% с начала года, в том числе за счет запуска ряда промовкладов. Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза — в частности, в долларах и евро. «Девалютизация баланса снижает риски и способствует росту маржинальности», — говорится в отчете Сбера.

Еще одним драйвером роста аудитории может стать запланированное в ноябре возвращение системы SberPay в систему NFC-платежей для смартфонов на платформе Android. С апреля 2022 года в ее работе возникли трудности из-за ухода из России систем Visa и Mastercard. Сейчас SberPay объявила о восстановлении бесконтактной оплаты картами «Мир» через приложение «Сбербанк онлайн». Однако пользователям Apple услуга окажется недоступной, поскольку система iOS не дает доступа к NFC-модулям никаким приложениям, за исключением ApplePay.

Средства юридических лиц выросли на 3,4% с начала года — до 8,7 трлн рублей. Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: за 10 месяцев доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 16%, тогда как на начало года она составляла 36%.

Чистый процентный доход Сбера за 10 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 2,7%. Чистая процентная маржа за период с июля по октябрь превысила средний уровень прошлого года благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистый комиссионный доход с января по октябрь составил более 490 млрд рублей, превысив уровень 10 месяцев 2021 года почти на 4%.

За этот же период совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 21%. В первом полугодии банк создал значительный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками. Начиная со второго полугодия объем резервирования сопоставим с докризисным уровнем.

Принятая программа повышения эффективности позволила добиться снижения расходов за 10 месяцев 2022 года на 4,4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В Сибирском банке, по словам Дмитрия Солнцева, ипотечный портфель с начала 2022 года прирос на 42 млрд рублей, и каждая третья сделка заключена через «ДомКлик». «Мы наблюдали в первых двух кварталах снижение спроса на ипотеку, прежде всего, на вторичном рынке, на который приходится порядка 75% всех сделок и в котором не работают многие меры господдержки», — прокомментировал он. Однако в III квартале по всему Сибирскому федеральному округу наблюдается поступательный рост ипотеки — и это видно еще и по тому, что в текущий «Зеленый день» было предложено несколько ипотечных программ. Особенно эта тенденция заметна в Новосибирске, в котором, по словам Дмитрия Солнцева, высока доля продаж жилья в новостройках.

По словам Дмитрия Солнцева, очень хороший прирост в 2022 году показал кредитный портфель клиентов малого бизнеса (он прибавил сразу 26%), который растет как в направлении оборотного кредитования, так и на инвестиционные цели. Растет в Сибири и количество клиентов-физлиц: с начала года количество пенсионеров, получающих пенсии на карточки Сбера, выросло на 14 тысяч человек, на 75,3 тысячи человек увеличилось число зарплатных клиентов.

Месяцем ранее Сибирский банк Сбербанка, подводя итоги III квартала, отметил, что по всем регионам присутствия кредитный портфель малого бизнеса превысил 84 млрд рублей, увеличившись на 23% с начала года. Среди сибирских регионов наибольший прирост объема портфеля показали Красноярский край (28%), Омская (25%) и Новосибирская (24%) области и Алтайский край (23%).