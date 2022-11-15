Глава Кузбасса поменял структуру правительства региона и создал новое министерство

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв объявил об изменениях в структуре регионального правительства. В администрации Кемеровской области, в частности, появится ранее отсутствовавшее министерство экономического развития.

О нововведениях глава Кузбасса сообщил на заседании в правительстве региона 15 ноября, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Как объявил Сергей Цивилёв, в ближайшее время в регионе будет создано министерство экономического развития. Ведомство возглавит Константин Пытченко, который на данный момент занимает должность министра финансов Кемеровской области.

Кроме того, на пост заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам экономики и цифровизации, откуда накануне по собственному желанию ушёл Сергей Ващенко, назначен Леонид Старосвет. К этому моменту Старосвет возглавлял минпромторг региона.

Ещё одним вице-премьером назначен нынешний министр туризма и молодёжной политики региона Антон Пятовский. Он будет курировать сферы образования и науки. Как отмечается, должность заместителя председателя правительства по этому направлению была вакантна с января. В свою очередь, министерство туризма и молодёжной политики Кузбасса останется в ведении другого вице-премьера, Сергея Алексеева, также курирующего культуру и спорт, а за координацию работы с молодёжью будет отвечать Пятовский.

Заместитель председателя правительства Кузбасса Андрей Панов помимо минтранса, минэкологии и минуглепрома региона будет курировать также департамент электроэнергетики.

Министерство ЖКХ и дорожного комплекса, находившееся в прямом подчинении главы регионального правительства, переведено в ведение вице-премьера Глеба Орлова, также курирующего региональный минстрой, а новым министром ЖКХ стал директор главного строительного управления Кемеровской области Дмитрий Киселёв. Последний сменил на своём новом посту Олега Ивлева, руководившего ведомством с 2019 года.

Напомним, что кадровые перестановки в региональном правительстве также осенью провёл губернатор Томской области Владимир Мазур, который после своего избрания в сентябре пообещал изменить местную «схему управления».