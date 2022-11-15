100 школьников из ЛНР приедет на Новый год в Новосибирск

Школьники из ЛНР посетят Новогоднюю столицу России — Новосибирск. Мэр города Анатолий Локоть объявил о том, что почти 2,5 тысячи детей из Беловодского района ЛНР получат подарки от города. Дополнительно будет организован сбор литературы на русском языке для чтения беловодскими детьми.

Школьники из Беловодского района Луганской Народной Республики посетят Новосибирск, который в этом году стал Новогодней столицей России. Группа школьников приедет в Новосибирск 21 декабря. До 26 декабря делегация посетит новогодние и культурные мероприятия в городе.

«На праздничные мероприятия, которые пройдут в Новосибирске в рамках проекта «Новогодняя столица России», мы намерены пригласить детей из подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики. Мы занимаемся организацией приезда делегации, готовим программу пребывания. Совместно с министерством образования Новосибирской области, при поддержке губернатора, мы работаем над тем, чтобы у ребят надолго остались яркие впечатления от этой поездки», – рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании.

По словам заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, региональную столицу посетит группа из 100 школьников 9-13 лет и 10 сопровождающих.

Дети познакомятся с Дедами Морозами на их всероссийском съезде в рамках празднества, прогуляются по Академгородку, увидят дельфинов в центре океанографии и морской биологии, познакомятся с Новосибирском в краеведческом музее. Завершит поездку просмотр постановки балета «Щелкунчик», которую покажут в НОВАТе.

Также Анатолий Локоть заявил о подготовке почти 2,5 тысяч подарков для всех детей Беловодского района ЛНР. Вместе с подарками отправится посылка с литературой на русском языке — будет организован сбор книг на русском языке для детей разных возрастов.