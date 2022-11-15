Аналитики назвали самые востребованные в Новосибирской области специальности

По семи из 28 специальностей в Новосибирской области наблюдается кадровый дефицит, следует из опубликованных результатов исследования рекрутингового ресурса HeadHunter. Особенно не хватает в регионе работников таких сфер, как «добыча сырья», «строительство и недвижимость», а также «медицина и фармацевтика».

Рекрутеры компании HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда по итогам октября текущего года.

Как следует из опубликованных компанией результатов исследования, в семи из 28 представленных в регионе вакансий коэффициент откликов составляет меньше единицы. Это «добыча сырья», где такой показатель равен 0,4, «рабочий персонал» и «медицина и фармацевтика» — по 0,8 резюме, а также «строительство и недвижимость» и «банки, инвестиции, лизинг» — по 0,9 резюме.

Кроме того, коэффициент откликов от единицы до трёх набрали в Новосибирской области вакансии по следующим направлениям: производство, красота и спорт; создание инсталляций и сервис; продажи; вождение и логистика; медиа и развлечения; ресторанно-гостиничная сфера; безопасность; госслужба; руководство и управление; закупки; IT и маркетинг.

При этом по двум направлениям в регионе зафиксирован профицит потенциальных сотрудников. Это вакансии для начинающих специалистов и студентов, куда в среднем в течение месяца направили девять резюме, а также юриспруденция – коэффициент откликов в этой сфере составил 7,1.

В целом же, по данном рекрутеров, в Новосибирской области уровень конкуренции за рабочее место оценивается в коэффициент 4,6 – столько соискателей в среднем претендует на одно рабочее место. На уровне страны этот показатель составляет пять человек на место, а в СФО – 3,9, что свидетельствует о дефиците кадров в Сибири.

Ранее аналитики также выяснили, насколько выгодно брать потеку в Новосибирской области по сравнению с другими российскими регионами.