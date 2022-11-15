Вынесен приговор за хищение при организации охраны Дельфийских игр в Красноярске

Бывший заместитель директора частной охранной фирмы в Красноярске признан виновным в хищении средств при организации безопасности Дельфийских игр, прошедших в регионе весной. Вместе с подельником он незаконно получил более 600 тысяч рублей.

Экс-заместитель главы фирмы признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ – «коммерческий подкуп» и ч. 3 ст. 159 УК РФ – «мошенничество». Ему назначено наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Красноярского края 15 ноября.

Приговор в законную силу не вступил.

По данным суда, в июне 2022 года обвиняемый передал 100 тыс. руб. руководителю направления безопасности мероприятий автономной некоммерческой организации «Корпорация развития Енисейской Сибири».

За эти деньги последний организовал подписание договора с охранной фирмой на обеспечение безопасности XXI молодёжных Дельфийских игр, которые прошли в Красноярске с 20 по 26 апреля текущего года. При этом стоимость услуг, согласно подписанному документу, была завышена.

«Также злоумышленник совместно с этим должностным лицом похитили более 600 тысяч рублей бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятия, путём необоснованного увеличения количества отработанных контролёрами-распорядителями часов в рамках заключенного договора», — сообщили в надзорном ведомстве.

Подсудимый признал свою вину в суде и раскаялся.

Уголовное дело в отношении представителя некоммерческой организации ещё расследуется.

Напомним, что в августе за махинации при организации Универсиады в Красноярске был отправлен под суд руководитель строительной фирмы.