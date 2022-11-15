Андрей Травников: В Новосибирской области помощь участникам спецоперации координирует проект «Всё для Победы!»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с активом местного штаба Общероссийского народного фронта, реализующим в регионе федеральный проект «Всё для Победы!». Глава региона напомнил: все средства, направленные для помощи мобилизованным, попадут на единый счёт, а приобретённые на них товары будут доставлены по назначению.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, в ходе встречи 14 ноября Андрей Травников, в частности, ознакомился с работой волонтёров, формирующих гуманитарный груз для военнослужащих.

О реализации проекта губернатору рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина.

По словам Андрея Травникова, с самого начала специальной военной операции новосибирцы активно откликаются на призыв об оказании помощи не только жителям Донбасса, но и бойцам, выполняющим задачи СВО.

«Мы скоординировали эту деятельность. Большую работу проводит региональное отделение Общероссийского народного фронта. Для того, чтобы не распыляться, мы договорились объединить усилия. Хочу сообщить каждому жителю Новосибирской области, кто примет решение в той или иной форме помочь нашим бойцам: все средства попадут на единый счёт, вся материальная помощь – в специальные сортировочные центры под эгидой проекта «Всё для Победы!», всё будет упаковано согласно заявкам воинских частей, которые мы курируем, и доставлено по назначению», – подчеркнул губернатор в ходе встречи с представителями Общероссийского народного фронта.

Напомним, что в Новосибирской области создали Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям мобилизованных граждан.