Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области завершило масштабные кадастровые работы по формированию границ земельного участка, расположенного в непосредственной близости от Новосибирского научного центра – Академгородка.

Впервые у новосибирского научного центра в Академгородке появился резерв земли для дальнейшего развития. «Территориальное управление провело сложную работу, итогом которой стало образование из исходного федерального земельного участка 39 участков общей площадью 3582,96 га. Это позволит вовлечь территорию в хозяйственный оборот, в том числе для реализации важных для Новосибирского научного центра социальных и научных проектов и решить ряд перспективных вопросов с точки зрения пространственного развития центра», – прокомментировал «Континенту Сибирь» важность проделанной работы руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области Олег Галлямов.

На данный момент шесть земельных участков площадью 131,27 га уже закреплены на праве постоянного (бессрочного) пользования за Институтом цитологии и генетики, четыре участка площадью 71,65 га — за Институтом ядерной физики.

В ближайшее время планируется передать пять земельных участков площадью 103,35 га в собственность Новосибирской области для строительства лыжной трассы, а также земельные участки под полигон ТБО и другие нужды.

Таким образом, у региона появилась возможность иметь резерв земельного фонда для дальнейшего развития научно-исследовательских институтов Академгородка, для жилищного строительства, которое обеспечит ученых и молодых научных сотрудников комфортным жильем.

Напомним, в сентябре прошли выборы председателя в Сибирском отделении Российской академии наук (СО РАН). Им стал Валентин Пармон, занимавший пост руководителя СО РАН с 2017 года.

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области ведет работу в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирования финансовых рынков» по направлению «Вовлечение земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в гражданско-правовые отношения».