У министра строительства Новосибирской области появился первый заместитель

На должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области назначен Дмитрий Тимонов, ранее возглавлявший управление архитектуры и градостроительства регионального минстроя, сообщает пресс-служба министерства.

Должность первого заместителя министра строительства в правительстве Новосибирской области введена впервые. «Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил важность и своевременность назначения первого заместителя. В его полномочия войдут такие стратегически важные направления деятельности, как контроль за строительством объектов социальной инфраструктуры, реализация проектов развития инженерно-транспортной инфраструктуры в рамках инфраструктурного меню, вопросы комплексного развития территорий, а также цифровизация строительной отрасли», – прокомментировали новое назначение «Континенту Сибирь» в пресс-службе минстроя.

Дмитрий Тимонов родился в 1981 году в Новосибирске. Окончил факультет энергетики Новосибирского государственного технического университета. Общий трудовой стаж – 20 лет. С 2003 года Дмитрий Тимонов работал в дирекции по строительству ОАО «Новосибирскэнерго». С 2008 по 2016 годы – в департаменте строительства мэрии г. Новосибирска. С 2016 – в министерстве строительства Новосибирской области, где с 2018 года он возглавлял управление архитектуры и градостроительства. С 10 ноября 2022 года губернатором Новосибирской области назначен на должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области.

Напомним, в ноябре произошли кадровые перестановки в мэрии Новосибирска. Глава города Анатолий Локоть назначил своим первым заместителем Олега Клемешова.