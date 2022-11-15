У министра строительства Новосибирской области появился первый заместитель

Жанна Гладкова
 
У министра строительства Новосибирской области появился первый заместитель
Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов. Фото Михаила Перикова

На должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области назначен Дмитрий Тимонов, ранее возглавлявший управление архитектуры и градостроительства регионального минстроя, сообщает пресс-служба министерства.

Должность первого заместителя министра строительства в правительстве Новосибирской области введена впервые. «Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил важность и своевременность назначения первого заместителя. В его полномочия войдут такие стратегически важные направления деятельности, как контроль за строительством объектов социальной инфраструктуры, реализация проектов развития инженерно-транспортной инфраструктуры в рамках инфраструктурного меню, вопросы комплексного развития территорий, а также цифровизация строительной отрасли», – прокомментировали новое назначение «Континенту Сибирь» в пресс-службе минстроя.

Дмитрий Тимонов родился в 1981 году в Новосибирске. Окончил факультет энергетики Новосибирского государственного технического университета. Общий трудовой стаж – 20 лет. С 2003 года Дмитрий Тимонов работал в дирекции по строительству ОАО «Новосибирскэнерго». С 2008 по 2016 годы – в департаменте строительства мэрии г. Новосибирска. С 2016 – в министерстве строительства Новосибирской области, где с 2018 года он возглавлял управление архитектуры и градостроительства.  С 10 ноября 2022 года губернатором Новосибирской области назначен на должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области.

Напомним, в ноябре произошли кадровые перестановки в мэрии Новосибирска. Глава города Анатолий Локоть назначил своим первым заместителем Олега Клемешова.

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