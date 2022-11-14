Глава Алтайского края объяснился перед Путиным за спад инвестиций в регионе

Президент России Владимир Путин провёл онлайн-встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Глава государства обратил внимание на спад инвестиций в регионе за последние годы и попросил объяснить ситуацию.

Онлайн-встреча президента России и губернатора Алтайского края прошла 14 ноября, сообщает сайт главы государства.

В начале встречи Владимир Путин обратил внимание на то, что инвестиции в основной капитал в Алтайском крае за 2020-2021 годы снизились на 2,7%, при этом в целом по стране соответствующий показатель за этот период вырос на 7,2%.

Как сообщил на это Виктор Томенко, эти данные приведены в сопоставимых ценах.

«С учётом инфляционных процессов в номинальном выражении объём инвестиций год от года растёт, и в последние годы он составлял примерно от 110 миллиардов рублей до 125 миллиардов (…) И в этом году рост этот продолжится, и мы ожидаем в районе четырёх-пяти процентов рост объёма инвестиций в целом по 2022 году», — сказал в ходе онлайн-встречи глава Алтайского края.

Виктор Томенко также попросил президента учесть особенности региона при распределении субвенций Фонда обязательного медицинского страхования, скорректировав соответствующую методику. Как объяснил губернатор, доля сельского населения в Алтайском крае выше, чем в среднем по стране. По словам Томенко, она составляет 43%, в то время как в России в среднем – примерно 25%. При этом в небольших населённых пунктах медицинская помощь менее доступна.

Кроме того, по словам губернатора, заболеваемость в Алтайском крае выше, чем в среднем по стране.

«Если бы эти моменты учитывались методикой при распределении субвенций Фонда обязательного медицинского страхования, была бы большая поддержка, большое подспорье», — резюмировал Виктор Томенко.

Помимо этого, глава Алтайского края попросил Владимира Путина включить строительство многоквартирных домов для приезжающих на село врачей и учителей в федеральную адресную инвестпрограмму на 2023 год. Речь шла о 60 муниципальных районах региона.

Отметив, что в следующем году в Алтайском крае пройдут очередные губернаторские выборы. В ноябре аналитики АПЭК оценили влияние нынешнего главы региона Виктора Томенко как сильное.