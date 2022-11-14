Эксперты оценили выгодность ипотеки в Новосибирской области

Аналитики РИА «Рейтинг» рассчитали соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней заработной платы в российских регионах. В соответствующем списке Новосибирская область оказалась на 65-м месте из 85.

Исследование проведено на основе данных Центрального Банка и Росстата, сообщают РИА «Новости» 14 ноября.

Как следует из опубликованных результатов расчётов, соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней заработной платы в Новосибирской области составляет 63,2%, средний срок ипотечного кредита в регионе – 275 месяцев, то есть больше 22 лет, а средний размер ипотечного кредита – 3,6 млн руб.

Лидером списка стал Чукотский автономный округ. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке к заработной плате здесь составляет 26,8%, средний срок ипотечного кредита – 252 месяца (21 год), средний размер ипотечного кредита – 4,5 млн руб.

В тройку лидеров также попали Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Замкнула рейтинг Карачаево-Черкесская Республика, где соотношение ежемесячного ипотечного платежа к средней зарплате составляет 94,2%, средний срок выплаты ипотеки – 284 месяца (23 года), средний размер ипотечного кредита – 3,2 млн руб.

В аутсайдеры также попали Севастополь и Республика Калмыкия.

Из сибирских регионов Новосибирская область обогнала лишь Алтайский край, занявший в списке 73-е место (63,7%, 267 месяцев, 2,6 млн руб.), а лидерами по выгодному соотношению ежемесячного ипотечного платежа и средней зарплаты в Сибири стали Республика Хакасия и Красноярский край, занявшие 13-е (45,7%, 271 месяц, 2,8 млн руб.) и 14-е места (45,8%, 261 месяц, 3,4 млн руб.) соответственно.

Напомним, что в октябре Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов России по уровню научно-технологического развития.