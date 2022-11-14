Полторы тысячи новогодних подарков для детей направит в ЛНР Новосибирская область

Новосибирская область направит полторы тысячи детских подарков в Беловодский район Луганской Народной Республики к Новому году. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник рассказал мэр областного центра Анатолий Локоть.

Помимо подарков, детям из ЛНР планируется направить книги на русском языке, сообщил мэр.

«Готовимся послать в подшефный Беловодский район 1500 новогодних подарков и большую посылку с книгами на русском языке», — сообщил Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 14 ноября.

Глава города отметил, что муниципалитет проводит акцию совместно с региональным министерством образования.

Также, по словам мэра, в Новосибирск на новогодние каникулы из Беловодского района ЛНР приедут 100 школьников.

Напомним, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом Луганской Народной Республики.

Ранее также сообщалось о том, что в октябре и ноябре в Новосибирскую область приехали дети из ЛНР, которым подобрали приёмных родителей в сибирском регионе.