Развитие сибирских цифровых технологий в новых экономических реалиях обсудят на IT-саммите в Красноярске

В конце ноября в Красноярске пройдёт IT-саммит, посвящённый развитиям информационных технологий в Сибири. На нём, в частности, обсудят перспективы достижения технологического лидерства макрорегиона на евразийском континенте.

Саммит впервые пройдёт в рамках второго форума «Российская креативная неделя – Сибирь» 24-25 ноября, сообщается на сайте мероприятия.

Организаторы саммита – правительство Красноярского края, АНО «Креативная экономика», ФГБУ «Роскультцентр» и АНО «Сибирский институт креативных индустрий». Мероприятие пройдёт при поддержке Минцифры России и министерства цифрового развития региона.

«Федеральные и региональные эксперты обсудят макрорегион Сибирь как перспективный центр евразийского технологического лидерства, точки роста российской ИT-отрасли, федеральные и региональные меры поддержки, отечественные решения в сфере безопасности и оптимального хранения данных, пути создания квалифицированной кадровой базы, перспективы развития российской игровой индустрии, вопросы замещения критически значимой инфраструктуры», — сообщают организаторы.

На саммите планируется представить ключевые результаты работы макрорегиона по поддержке и развитию отрасли информационных технологий, а также провести экспертные дискуссии между региональными органами, профильными институтами развития, разработчиками и инвесторами.

Местом проведения саммита станет конгресс-холл Сибирского федерального университета. Мероприятия также будут транслироваться онлайн.

Напомним, что технологический суверенитет России и Сибири также обсудили на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске в конце августа.