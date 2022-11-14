Новым замначальника новосибирского управления МВД стал полицейский из Брянской области

Заместителем начальника ГУ МВД России по Новосибирской области назначен полковник полиции Владимир Борисенков. Ранее он возглавлял управление по работе с личным составом УМВД РФ по Брянской области.

Нового руководителя представили личному составу новосибирского управления МВД 14 ноября, а постановление президента России о его назначении вышло 31 октября, сообщили в понедельник к региональном главке полиции.

Владимир Борисенков родился в 1970 году в Брянской области. Окончил Брянский технологический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», получив квалификацию инженера-строителя, и Академию управления МВД России по специальности «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел Владимир Борисенков начал в 1995 году, он был стажёром по должностям участкового инспектора милиции в Трубачевское РОВД, а также инспектора группы кадров. С 1998 по 2007 годы Борисенков служил заместителем начальника, а с 2007 по 2010 годы – начальником отделения. В 2010 году он стал заместителем начальника УВД по Брянской области – начальником милиции общественной безопасности, а с 2011 по 2022 годы возглавлял областное управление УМВД России по работе с личным составом.

Владимир Борисенков имеет такие награды, как медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД», медали «За безупречную службу в МВД» и «За заслуги в управленческой деятельности» третьей и второй степеней, а также нагрудный знак МВД России «Участник боевых действий».

Напомним, что бывший прокурор Бердска Новосибирской области был назначен исполняющим обязанности заместителя прокурора Херсонской области.