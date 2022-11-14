Новосибирские агрокомпании добровольно оплатили штрафы за отравление пчёл

Большинство агрокомпаний, привлечённых к административной ответственности после гибели пчёл в результате применения пестицидов в Новосибирской области, добровольно оплатили штрафы. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По фактам массовой гибели пчёл в восьми районах Новосибирской области, произошедшей в августе текущего года, к административной ответственности по ст. статье 8.3 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами») были привлечены 19 организаций.

По данным территориального управления Россельхознадзора, к ноябрю штрафы оплатили 11 оштрафованных компаний. Общая сумма оплаченных взысканий составила 18 тыс. руб.

Как сообщили в ведомстве, в результате отравления химикатами погибло 1 060 пчелиных семей. По этому факту в Россельхознадзор поступило 56 обращений.

После того, как специалисты исключили заболевание в качестве причины гибели насекомых, было установлено, что инцидент спровоцировало применение пестицидов. Отравление пчёл произошло вследствие ненадлежащего информирования населения о проведении обработки полей и нарушения регламента использования химикатов.

Напомним, что в октябре причину массовой гибели пчёл также выяснили в Красноярском крае. Неправомерное распыление химикатов, погубившее насекомых, стало поводом для уголовного дела.