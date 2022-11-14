Первый вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Попов покинул пост

14 ноября стало известно, что первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергей Попов покинул пост.

Сергей Попов рассказал «7 каналу Красноярск», что личные и семейные причины вынудили его покинуть Красноярск. Он объявил о том, что оставляет свой мандат, а также должность первого вице-спикера. Будущее место работы Сергей Попов предпочел не раскрывать.

Напомним, что с 2012 года Сергей Попов представлял фракцию «Единой России» в краевом Заксобрании, входил в комитет по делам села и агропромышленной политике, по государственному устройству, а также был председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению. В 2021 году в красноярском парламенте увеличилось число заместителей председателя до четырех. Сергей Попов занял должность первого зама.

Сергей Попов окончил Сибирский федеральный университет по специальности «менеджмент организации». Работал корреспондентом и редактором телевизионной программы «Дела» (Красноярск, ТО «Дела», ТРК «Афонтово»), в разное время возглавлял службы по связям с общественностью на таких предприятиях как Сибмашхолдинг, КрАЗ («РУСАЛ-Красноярск»), МРСК Сибири. С апреля 2009 года — руководитель пресс-службы правительства Красноярского края. С мая 2010 года по апрель 2011 года — начальник управления информационной политики губернатора Красноярского края. С мая 2011 года — заместитель директора Алюминиевого дивизиона Восток (компания РУСАЛ) по связям с общественностью и государственными органами. С декабря 2012 года — депутат Законодательного собрания Красноярского края. В декабре 2018 года стал заместителем председателя Законодательного собрания Красноярского края. В 2021 году стал первым заместителем председателя краевого ЗС.