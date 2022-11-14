Сотрудники красноярского «Центра защиты леса» задержаны по подозрению во взяточничестве

Двое сотрудников регионального филиала Российского центра защиты леса, подозреваемых в получении взяток, и трое их предполагаемых подельников задержаны в Красноярском крае. За миллионное вознаграждение они готовили акты для вырубки зелёных насаждений, а также способствовали оформлению этих документов.

Пятеро мужчин в возрасте от 34 до 49 лет задержаны в Красноярском крае по ч. 5 и 6 ст. 290 «Получение взятки» и ч. 3 ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве», сообщили в ГУ МВД по региону 14 ноября.

По данным СУ СКР по Красноярскому краю, речь идёт о двоих сотрудниках отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга красноярского филиала федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса», двоих жителях Богучанского района Красноярского края и лесничем из Иркутской области. Четверо из них отправлены под домашний арест, а один – под стражу.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, в июне 2022 года сотрудники центра защиты леса, действуя по предварительному сговору, частями получили взятку на сумму более миллиона рублей. Эти деньги им через двух посредников передал директор лесозаготовительной фирмы за подготовку документов для санитарной вырубки леса. Всего он планировал заплатить за эту услугу три миллиона рублей.

Кроме того, ещё один предприниматель за аналогичные действия частями передал чиновникам более 200 тыс. рублей. Посредником во взятке выступил лесничий.

Дома у подозреваемых прошли обыски. Во время оперативных мероприятий были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, служебные документы, а также миллион рублей, из которых 900 тыс. руб. составили ранее полученные взятки.

Напомним, в мае 2021 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил президенту России Владимиру Путину на личной встрече, что в регионе взят курс на декриминализацию лесной отрасли, отметив при этом, что пока до порядка в этой сфере краю «ещё далеко».