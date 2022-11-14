В Новосибирской области исследуют уникальные курганы «с усами»

Алёна Золотова
 
В Новосибирской области исследуют уникальные курганы «с усами»
Космоснимок Google Earth близ Карасука Новосибирской области

Археологи обнаружили курганы «с усами» на территории Карасукского района Новосибирской области. Теперь ученые предстоит выяснить назначение сооружений. 

Обь-Иртышский археологический экспедиционный отряд Института археологии и этнографии СО РАН несколько лет работает на территории Карасукского района Новосибирской области. Курганы с «усами», которых в Кулундинской степи археологический отряд выявил в 2022 году, порядка двадцати. 

«Эти объекты настолько велики (до 200 м и более в длину), что хорошо различимы на космических снимках, но непосредственно на земле их распознать затруднительно. Сооружения состоят из одной или нескольких невысоких насыпей, от которых на десятки или сотни метров в восточном направлении расходятся два изогнутых вала («уса»)», — говорится в релизе Института археологии и этнографии СО РАН. 

Похожие объекты являются предметом изучения в степях Казахстана и Южного Зауралья. Но главная особенность новосибирских курганов в том, что они сооружены из грунта. Тогда как соседние — из камня. Из-за этой особенности карасукские курганы сложно обнаружить на местности, приходится прибегать к снимкам из космоса. 

Сейчас в научной среде продолжаются дискуссии по поводу назначения курганов — являются ли они местами погребений или других ритуалов. Археологи склоняются к тому, что новосибирские курганы могли являться местами родовых календарных праздников древних кочевников. По мнению исследователей Института археологии и этнографии СО РАН, можно лишь однозначно сказать, что эти памятники возводились древним кочевым населением в раннем железном веке или в эпоху Средневековья.

Напомним, что в 2021 году ученые нашли месторасположение Чаусского острога. В интервью «Континенту Сибирь» новосибирский археолог, профессор Новосибирского государственного педагогического университета, доктор исторических наук Андрей Бородовский рассказывал изданию о русской колонизации территории Новосибирской области и роли острогов в этом процессе.

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