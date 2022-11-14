В Новосибирской области исследуют уникальные курганы «с усами»

Археологи обнаружили курганы «с усами» на территории Карасукского района Новосибирской области. Теперь ученые предстоит выяснить назначение сооружений.

Обь-Иртышский археологический экспедиционный отряд Института археологии и этнографии СО РАН несколько лет работает на территории Карасукского района Новосибирской области. Курганы с «усами», которых в Кулундинской степи археологический отряд выявил в 2022 году, порядка двадцати.

«Эти объекты настолько велики (до 200 м и более в длину), что хорошо различимы на космических снимках, но непосредственно на земле их распознать затруднительно. Сооружения состоят из одной или нескольких невысоких насыпей, от которых на десятки или сотни метров в восточном направлении расходятся два изогнутых вала («уса»)», — говорится в релизе Института археологии и этнографии СО РАН.

Похожие объекты являются предметом изучения в степях Казахстана и Южного Зауралья. Но главная особенность новосибирских курганов в том, что они сооружены из грунта. Тогда как соседние — из камня. Из-за этой особенности карасукские курганы сложно обнаружить на местности, приходится прибегать к снимкам из космоса.

Сейчас в научной среде продолжаются дискуссии по поводу назначения курганов — являются ли они местами погребений или других ритуалов. Археологи склоняются к тому, что новосибирские курганы могли являться местами родовых календарных праздников древних кочевников. По мнению исследователей Института археологии и этнографии СО РАН, можно лишь однозначно сказать, что эти памятники возводились древним кочевым населением в раннем железном веке или в эпоху Средневековья.

Напомним, что в 2021 году ученые нашли месторасположение Чаусского острога. В интервью «Континенту Сибирь» новосибирский археолог, профессор Новосибирского государственного педагогического университета, доктор исторических наук Андрей Бородовский рассказывал изданию о русской колонизации территории Новосибирской области и роли острогов в этом процессе.