Группа «Россети» отчиталась о завершении подготовки к зимнему сезону 2022/2023 годов, а также об увеличении финансирования ремонтной программы на 10%. Об этом рассказал генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин на всероссийском совещании под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

«Электросетевой комплекс должен стабильно работать в любых условиях. Несмотря на возникшие вызовы, в 2022 году подготовка к осенне-зимнему периоду прошла в штатном режиме, все мероприятия выполнены в срок, – подчеркнул Андрей Рюмин. – Этому способствовало создание необходимых запасов оборудования, комплектующих и материалов, а также планомерная работа по замещению импорта, которую «Россети» проводили в последние годы».

Всего за 2022 год компания выделила на ремонт сетей 78,8 млрд рублей, что на 7,3 млрд рублей превышает уровень предыдущего года.

Андрей Рюмин сообщил участникам совещания о том, что персонал и спецтехника готовы к зиме на сто процентов. За 2022 год было сформировано около 10 тысяч ремонтных бригад, в которых работает почти 50 тысяч человека и почти 24 тысячи единицы спецтехники. В распоряжении у энергетиков находятся порядка 6 600 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 528 МВт.

В полном объеме выполнен план по ремонту силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов в количестве 47 800 единиц, что на 4 400 единиц превышает показатель 2021 года, о чем сообщает Telegram-канал «Россетей».