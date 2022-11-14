Детский спектакль из Новосибирска проверят на пропаганду ЛГБТ

Детский спектакль «Принцесса и Людоед» будет проверен на предмет наличия в нем пропаганды ЛГБТ. Премьера спектакля состоялась в конце октября в «Первом театре» Новосибирска.

13 ноября стало известно, что детский спектакль «Принцесса и Людоед» «Первого театра» Новосибирска проверят на пропаганду ЛГБТ. Об этом в телеграм-канале сообщила режиссер спектакля Полина Кардымон.

«Не успели мы выпустить премьеру 6+ «Принцесса и Людоед» <…>, как на спектакль буквально после первых показов написали доносы в минкульт (говорят, дошло до губернатора). Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик! С усами! Теперь в минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть спектакль и понять, есть ли в этом действе «пропаганда ЛГБТ» или нет, — рассказала Полина Кардымон. Примечательно, что по состоянию на 14 ноября телеграм-канал Кардымон был удален.

Согласно информации на сайте «Первого театра», премьера спектакля состоялась 29 октября. В анонсе спектакля указано, что «Люда — не женское имя, а старинное прозвище Людоеда».

«Я автор пьесы (совместно с режиссером). Со мной никто не связывался, подробной информацией я не владею (как и вся наша постановочная команда). Насколько я понимаю, спектакль в настоящий момент значится в репертуаре, ближайший показ — 20-го ноября. Один из ближайших показов (опять же, насколько я понял) посетит некая этическая комиссия минкульта. Надеюсь на ее беспристрастность. Поскольку, с моей точки зрения, любой зритель, обладающий минимальной театральной/литературной эрудицией, способен понять замысел спектакля, никоим образом не связанный с какой-либо пропагандой», — рассказал сценарист Егор Зайцев «Газете.Ru».

По замыслу сценариста спектакль рассказывает о дружбе и воображении. «Именно благодаря воображению можно играть с чем угодно и в кого угодно. Для этого специально показывается, что все дополнительные персонажи воплощены друзьями Холиным и Сапгиром [главными героями]», — отметил сценарист. Егор Зайцев также подчеркнул, что исполнение женских ролей мужчинами является распространенной практикой еще с античных времен.

Напомним, что в конце октября поступили жалобы на пропаганду ЛГБТ в художественной литературе. Об этом рассказал и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков на пресс-конференции об итогах конкурса «Самый читающий регион».