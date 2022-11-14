Аварийную теплотрассу в Советском районе Новосибирска отремонтируют к декабрю

В Новосибирске завершается ремонт теплотрассы по улице Гидромонтажной, где в течение последних лет периодически происходили аварии. До конца ноября рабочие закончат прокладку труб и подключат дома к обновлённому объекту, рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания 10 ноября.

Ремонт теплотрассы протяжённостью 812 метров на улице Гидромонтажной в Советском районе Новосибирска стартовал в середине сентября. Сейчас работы находятся на завершающем этапе – движение на ранее перекрытой дороге восстановят до конца года. Окончательно приведут в порядок проезжую часть в мае.

В четверг, 10 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил выполненные работы в ходе выезда на объект. В мероприятии также приняли участие первый заместитель мэра Олег Клемешов, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев, глава администрации Советского района Дмитрий Оленников, директор МУП «Энергия» Сергей Квашнев и директор ООО СК «СтройЭнергоРесурс» Александр Жданов.

Как рассказал глава города, это последняя теплотрасса, которую ремонтируют в Новосибирске в этом году – решение о её обновлении было принято только осенью, однако из-за высокой аварийности участка откладывать работы было нельзя.

«Особенностью этого участка является то, что магистраль запитана не от единой системы теплоснабжения, а от котельной, которая находится здесь на левом берегу. Эксплуатацию ведёт муниципальное унитарное предприятие «Энергия», и капремонт произведен за их счёт. Уже завершается прокладка труб, и в ноябре планируется заполнение теплоносителя. Это займёт некоторое время, но жилые дома и социальные объекты получают тепло и горячую воду от временной теплотрассы. Важным этапом являются восстановительные работы проезжей части. Планируется обустроить временное зимнее бетонное покрытие, а уже весной 2023 года полностью благоустроить территорию и уложить асфальт», – рассказал Анатолий Локоть, отметив, что он ставит задачу – асфальтовое покрытие обустроить до майских праздников.

Мэр также уточнил, что общая стоимость работ составила более 60 млн рублей.

Проект ремонта тепломагистрали предусматривал полную замену строительных конструкций непроходного канала и строительных конструкций тепловых камер. Помимо основной магистрали была запланирована замена распределительных трубопроводов. Сейчас все эти работы выполнены в полном объёме.

Как доложил на совещании директор подрядчика работ ООО СК «СтройЭнергоРесурс» Александр Жданов, в ходе ремонта также выполнена качественная гидроизоляция теплотрассы, которая обеспечивает защиту объекта от попадания внешних грунтовых вод.

«Мы перекрыли улицу 15 сентября по постановлению мэра, до этого смонтировали временную теплотрассу, чтобы жители не нуждались в горячей воде и отоплении. На данный момент ремонт теплотрассы мы практически закончили. Первую половину абонентов рассчитываем переключить на постоянную схему теплоснабжения с временной дней через десять, вторую половину абонентов — до конца месяца, будем смотреть по погоде», — рассказал Александр Жданов, отметив, что отремонтированная теплотрасса обслуживает 51 дом.

По словам подрядчика, бетонное покрытие дороги, которое обеспечит безопасный проезд, – так называемый зимний вариант благоустройства – будет готово к 20 декабря. До этого материал будет набирать прочность.

«В следующем году у нас некоторое время займёт восстановление и благоустройство участка, которое мы не успеваем выполнить до конца года – выкладывать асфальт сейчас уже не позволяет погода, — пояснил директор организации. — Полностью восстановим улицу до 9 мая — во всю ширину дороги закатаем асфальт, установим бордюры».

Александр Жданов рассказал, что теплотрасса не обновлялась десятки лет и в последнее время находилась в плачевном состоянии. На ней периодически возникали дефекты, которые требовали оперативного восстановления. В этом году МУП «Энергия» взяло объект на свой баланс, и заявило о необходимости его ремонта.

«Внутри теплотрассы мы заменили всё, старого ничего не осталось. Можно рассчитывать, что тепломагистраль беспроблемно прослужит ещё минимум 30-40 лет», — отметил руководитель подрядчика.

По завершению ремонта теплотрассы в конце декабря восстановят схему движения транспорта, которая была изменена из-за проведения работ. Вернут на прежнее место и перенесённые остановки.

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что восстановлению движения уделяется максимум внимания.

Напомним, что в этом году в Новосибирске также проводились масштабные работы по техническому перевооружению тепловой сети на улице Автогенной, а также ремонту теплосети на почти километровом участке улицы Серебренниковской.

Также напомним, что, благодаря вхождению Новосибирска в ценовую зону в 2022 году, в городе удалось увеличить объём ремонтных работ на теплосетях по сравнению с прошлым годом в шесть раз. Кроме того, по результатам испытаний СГК выявила более 800 дефектов трубопровода. Согласно отчёту компании, уже устранено более 500 из них.