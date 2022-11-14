Прокуратура города Новосибирска провела проверку по факту принятого мэрией города решения о перекрытии ул. Ленина. Поводом для внимания прокуроров стало досрочное перекрытие въезда на улицу, несмотря на то, что ранее были озвучены даты закрытия и открытия движения в рамках мероприятия «Новогодняя столица России».

В конце октября мэрия через СМИ и официальные сайты объявила о том, что на территории от площади Ленина до улицы Урицкого будет сформирована пешеходная зона. Подготовку к празднику планируется завершить к 30 ноября, однако движение автотранспорта по улице Ленина планировалось перекрыть уже 6 ноября.

«Однако фактически указанные участки улично-дорожной сети были перекрыты с 04.11.2022, – говорится на сайте прокуратуры. – В связи с этим прокурором мэру города внесено представление об устранении нарушений законодательства (на рассмотрении), а в органы полиции направлена информация для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц мэрии города по факту самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ)».

Представители прокуратуры уточнили, что мэрия города уполномочена принимать решение об ограничении движения по дороге местного значения (каковой является улица Ленина). Однако вопреки требованиям законодательства мэрией проект организации дорожного движения на период введения прекращения движения транспортных средств не разработан, информация о введении ограничений на улично-дорожной сети опубликована с нарушением требований законодательства, дорожные знаки установлены не в соответствии с требованиями ГОСТ.

Напомним, что улица Ленина перекрывается в новогодний сезон уже не первый год. И в 2017-18 годах новосибирское отделение Федерации автовладельцев России попыталось оспорить данную практику, но Центральный районный суд нашел их аргументы неубедительными.