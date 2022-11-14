Стоимость новосибирского межвузовского кампуса составит 13 млрд рублей

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) и Сибирский государственный университет путей и сообщения (СГУПС) планируют построить межвузовский кампус. Предварительная стоимость проекта оценивается в 13 млрд рублей.

НГТУ НЭТИ и СГУПС подали заявку в минобрнауки РФ на строительство совместного кампуса на 2 тысячи мест. В пресс-службе НГТУ НЭТИ сообщили «Континенту Сибирь», что заявка подана в рамках конкурса на создание кампуса международного уровня. Рассмотрение конкурсных заявок пройдет в декабре, а в январе ожидается оглашение проектов-победителей.

Ранее в августе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России создается современная сеть студенческих кампусов по поручению президента. С этой целью проводится конкурс проектов.

«Общая стоимость представленных в этом году проектов превышает 1 трлн рублей, из них 58% — это средства федерального и региональных бюджетов, и 42% — частные инвестиции», — приводит слова Чернышенко пресс-служба вице-премьера.

В НГТУ НЭТИ рассказали, что совместный проект со СГУПС предварительно оценивается в 13 млрд рублей. Финансирование проекта предполагает федеральные и частные деньги. Стоит выбор между форматом государственно-частного партнерства и концессией.

НГТУ НЭТИ и СГУПС решили подать совместную заявку из-за тесного и долгого сотрудничества. У университетов существует совместная база данных, здания находятся рядом. А упор на создание кадров для промышленности и бизнеса позволит создать совместные учебные лаборатории.

Проект межвузовского кампуса расположится на левом и правом берегах Оби, где располагаются кампусы НГТУ НЭТИ. Также проект включает развитие инфраструктуры, новые спортивные площадки, места для отдыха студентов и новое совместное общежитие.

Напомним, что в начале ноября стало известно, что московская компания выиграла конкурс на строительство 1 этапа корпуса кампуса НГУ. Стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей.