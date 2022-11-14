Стоимость новосибирского межвузовского кампуса составит 13 млрд рублей

Алёна Золотова
 
Стоимость новосибирского межвузовского кампуса составит 13 млрд рублей
Ректор НГТУ Анатолий Батаев рассчитывает на получение финансирования для строительства кампуса. Фото из архива "Континента Сибирь"

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) и Сибирский государственный университет путей и сообщения (СГУПС) планируют построить межвузовский кампус. Предварительная стоимость проекта оценивается в 13 млрд рублей.

НГТУ НЭТИ и СГУПС подали заявку в минобрнауки РФ на строительство совместного кампуса на 2 тысячи мест. В пресс-службе НГТУ НЭТИ сообщили «Континенту Сибирь», что заявка подана в рамках конкурса на создание кампуса международного уровня. Рассмотрение конкурсных заявок пройдет в декабре, а в январе ожидается оглашение проектов-победителей. 

Ранее в августе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России создается современная сеть студенческих кампусов по поручению президента. С этой целью проводится конкурс проектов. 

«Общая стоимость представленных в этом году проектов превышает 1 трлн рублей, из них 58% — это средства федерального и региональных бюджетов, и 42% — частные инвестиции», — приводит слова Чернышенко пресс-служба вице-премьера.

В НГТУ НЭТИ рассказали, что совместный проект со СГУПС предварительно оценивается в 13 млрд рублей. Финансирование проекта предполагает федеральные и частные деньги. Стоит выбор между форматом государственно-частного партнерства и концессией. 

НГТУ НЭТИ и СГУПС решили подать совместную заявку из-за тесного и долгого сотрудничества. У университетов существует совместная база данных, здания находятся рядом. А упор на создание кадров для промышленности и бизнеса позволит создать совместные учебные лаборатории. 

Проект межвузовского кампуса расположится на левом и правом берегах Оби, где располагаются кампусы НГТУ НЭТИ. Также проект включает развитие инфраструктуры, новые спортивные площадки, места для отдыха студентов и новое совместное общежитие. 

Напомним, что в начале ноября стало известно, что московская компания выиграла конкурс на строительство 1 этапа корпуса кампуса НГУ. Стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей. 

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