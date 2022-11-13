«Всё в каше и грязи»: новосибирцы пожаловались на неубранный подтаявший снег

Жители Новосибирска констатировали наличие залежей неубранного снега, который из-за потепления превратился в вязкую «кашу», мешая передвигаться по тротуарам, а местами – в лужи грязи. Такая ситуация наблюдается в том числе на центральных улицах города.

Подписчики группы «АСТ-54» соцсети «Вконтакте», в частности, опубликовали фото луж от подтаявшего снега на Вокзальной магистрали, улицах Военная, Орджоникидзе и Каменская, а читатели «Континента Сибирь» прислали снимки снежной «каши» на улице Ленина.

Судя по фото и сообщениям, работа дорожных служб на улицах городах практически не заметна.

«Вокзальная магистраль — пешеходная зона. Там же для этого парковки убрали, чтобы люди пешком гуляли и наслаждались красотой города. Так и хочется выйти из машины и пройти пару километров от площади Ленина до вокзала по этой грязной каше… Кто-нибудь видел такое в центре Москвы, Питера или Тюмени?», — отметил в группе «АСТ-54» один из подписчиков.

«Сегодня утром ехал по 1-му Мочищенскому шоссе, всё в каше и грязи. Начиная с перекрёстка Дачного шоссе резко чистая дорога, далее расчищена она была в сторону улицы Жуковского и до самой Плановой, а потом в сторону цирка. Видимо, всю ночь чистили один-единственный маршрут», — рассказал подписчик группы «АСТ-54».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 14 и 15 ноября в Новосибирске ожидается до +5 градусов, а ночью — до -4, что поспособствует усугублению ситуации. При этом с началом рабочей недели неубранный снег грозит осложнить жизнь уже не только пешеходам, но и автомобилистам.

Напомним, что на этой неделе по результатам прокурорской проверки в Новосибирске было возбуждено восемь дел об административных нарушениях в связи с недостаточной уборкой улиц от снега.