На одном их военных полигонов Новосибирской области проходят подготовку снайперы отряда Вооружённых сил России «Отважные». Где именно идут учения и сколько они продлятся, не сообщается.

Об учениях участников отряда в Новосибирской области сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Военнослужащие обучаются разведке целей и определения дальности до них, использованию различных приборов наблюдения и прицеливания, скрытным действиям, маскировке на местности, выбору огневых и ложных позиций», — говорится в сообщении канала.

Отряд «Отважные» принимает участие в военной спецоперации на Украине под кодовым обозначением «О» наряду с отрядами «Z» и «V», однако менее известен, чем два последних. Объединение составляют военнослужащие Центрального военного округа.

Напомним, что накануне центр боевого слаживания на территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.