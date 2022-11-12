В Арбитражный суд Томской области поступил иск ООО «Промсвязьбанк» (ПСБ) к ООО «Футбольный клуб “Томь”». Кредитная организация просит взыскать в ее пользу около 21,5 млн руб.

Заявление ПСБ о взыскании задолженности с ФК «Томь» поступило в Арбитражный суд Томской области 10 ноября. Заседание суда еще не назначено. По данным сервиса rusprofile.ru, иск относится к категории «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита».

Всего в Арбитражном суде за 2022 год рассматривается 21 дело на сумму около 25 млн рублей, по которым футбольный клуб выступает ответчиком. В 2021 году прибыль ФК «Томь» составила 1 млн рублей при выручке в 323 млн рублей.

Напомним, в 2019 году процедура наблюдения была введена в ООО «Футбольный клуб Сибирь». Признать клуб несостоятельным потребовало ОАО «Стадион «Спартак». В число крупнейших кредиторов ФК, кроме него входили ООО «Логос», ИФНС России по Железнодорожному району Новосибирска и новосибирская областная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо». Сумма требований кредиторов составляла около 72 млн рублей.

ФК «Томь» — профессиональный футбольный клуб, созданный в 1957 году. В июне 2022 года Российский футбольный союз отказал ему в получении лицензии на право выступления в играх Футбольной национальной лиги-2. РФС не стал рассматривать заявку из-за пропущенных сроков ее подачи. В конце октября СКР сообщал, что проводит проверку по факту невыплаты заработной платы 127 сотрудникам ФК «Томь». С мая по август 2022 года задолженность составила 26,4 млн руб. По состоянию на 21 октября, она была частично погашена на 8 млн руб.