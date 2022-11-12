Иркутский губернатор прибыл в Новосибирск с инспекцией

Сегодня, 12 ноября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил место дислокации мобилизованных в Новосибирске и встретился с начальником Новосибирского военного училища.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня работает в Новосибирской области, где проходят подготовку мобилизованные из Приангарья. Глава региона обсудил с начальником Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) генерал-майором Сергеем Марковчиным вопросы размещения и подготовки будущих бойцов, а также встретился с мобилизованными. «Настроение у ребят боевое. Учеба налажена, улучшены бытовые условия, экипировка получена. По питанию тоже вопросов нет. Бойцы благодарят жителей региона за внимание и поддержку, передают наилучшие пожелания родным и близким», – цитирует Игоря Кобзева пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области принято решение сформировать социальные паспорта семей военнослужащих, где будут отражены сведения о мобилизованном, его родных, видах помощи, в которых семья нуждается. В работу с мобилизованными сегодня вовлечены восемь региональных министерств.

Это уже второй визит главы Иркутской области в Новосибирск после объявления частичной мобилизации. Игорь Кобзев встретился с мобилизованными из Иркутской области 1 октября. Тогда губернатор отметил, что военную форму пока получили не все, но этот вопрос будет решён в ближайшее время. Кроме того с руководством НВВКУ были «отработаны жалобы на размещение призывников в доме культуры».