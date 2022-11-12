Ученик 11 класса физико-математической школы (СУНЦ) НГУ Иван Тимошенко вошел в список победителей третьего сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» и выиграл 1 миллион рублей.

Финал конкурса «Большая перемена» проходил в «Артеке», а победители получили денежные премии, которые можно потратить на образование или бизнес-стартап.

Чтобы выйти в финал, участникам конкурса необходимо было сделать визитную карточку в видеоформате, написать мотивационное эссе, а также решить 1 из 12 предложенных кейсов. Задание Ивана Тимошенко заключалось в создании туристического железнодорожного маршрута. «Я выбирал направление «Познавай Россию», связанное с туризмом, потому что очень люблю путешествовать. Мой кейс был от ОАО «РЖД» и заключался в создании нового туристического маршрута на поезде-отеле по одному из регионов России. Я разрабатывал маршрут по Мурманской области, так как сам был там и имел опыт путешествия по северу России», – цитирует Иван Тимошенко пресс-служба СУНЦ НГУ.

Проект получил высокую оценку, поэтому школьник прошел в очный полуфинал, где в команде из 12 подростков решал кейс по проблемам Дальнего Востока. Итоги второго тура дали Ивану Тимошенко возможность выйти в финал. Там нужно было решить кейс командой из 12 человек на тему образования и наставничества. По итогам конкурса жюри выбрали 300 победителей, одним из которых и стал Иван Тимошенко. Приз за победу составил 1 миллион рублей. Молодой человек еще не решил, куда хочет потратить деньги. Тем не менее, он уже знает, что хочет продолжить образование на биологическом факультете МГУ.

Ранее стало известно, что Институт катализа СО РАН заключил с Томским политехническим университетом контракт на разработку станции для СКИФ для изучения микро- и нанообъектов. Стоимость работ оценивается в 1,15 млрд рублей.