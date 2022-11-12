Стала известна причина ночного шума в центре Новосибирска

С вечера пятницы, 11 ноября, до глубокой ночи жителей Центрального округа Новосибирска беспокоил непонятный шум, похожий на работу двигателей самолета. Сегодня выяснилось, что стало его причиной.

Ночной шум, на который жаловались жители в соцсетях, был вызван запуском котла №14 после капитального ремонта на ТЭЦ-3. Об этом «Континенту Сибирь» рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

«Чтобы обеспечить безопасность работы котла, необходимо продуть защитные клапаны. Они срабатывают в том случае, если рабочее давление в котле превышает норму на 10% и более. К сожалению, это самые шумные работы. Включить в работу котлоагрегат только в дневное время невозможно – на пусковые операции уходит, как правило, не менее суток», – объяснили источник шума в СГК. Представитель компании также принес извинения жителям за причиненное неудобство.

Напомним, в конце октября СГК проводило обследование теплосетей с помощью вертолёта Ми-8 и дронов, шум которых также напугал горожан.