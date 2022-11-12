Новосибирские власти установили льготу по аренде регионального имущества (в том числе земельных участков) для предпринимателей, призванных по частичной мобилизации.

Губернатор Новосибирской области подписал постановление «Об условиях аренды имущества», которое устанавливает размер арендной платы за имущество, находящееся в собственности Новосибирской области, 1 рубль в месяц. Льгота будет действовать пока индивидуальный предприниматель, а также учредитель и руководитель коммерческой организации в одном лице, будет находиться в зоне СВО. Арендой за рубль могут воспользоваться как призванные по частичной мобилизации, так и контрактники, и добровольцы. По договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области, льгота будет действовать не более одного года.

Постановление также освобождает мобилизованных и контрактников от коммунальных платежей, если арендованное помещение простаивает.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, какие меры поддержки предпринимателей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, готовит правительство Новосибирской области. Одна из мер – приостановка исполнения обязательств получателей грантов.

Напомним, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, ежемесячные выплаты мобилизованным с 1 ноября повышаются до 195 тыс. руб.