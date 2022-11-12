Новосибирская область ищет подрядчика для подготовки к строительству Южного транзита. Начальная цена контракта на проектирование – более 880 млн рублей.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» разместило объявление о проведении аукциона на поиск подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы для строительства Южного транзита – автомагистрали от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в Новосибирске. Дорога должна перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска и замкнуть транспортное кольцо вокруг города. Кроме того, дорога должна расширить мощность транспортно-логистических коридоров международных перевозок. Начальная цена контракта – 880 111 185,56 рублей, сообщается на сайте госзакупок. Поиск подрядчика должен завершиться к 28 ноября.

Как рассказывал «Континент Сибирь», минтранс Новосибирской области возобновил работу по подготовке проекта строительства Южного транзита Новосибирска в 2020 году. Тогда правительство региона планировало начать строительство автодороги в 2023 году, а завершить в 2026-2027 годах.

Общая протяжённость магистрали с учётом транспортных развязок и первого этапа –Бугринского моста составит 26 км. В Новосибирске автодорога соответствует магистрали первого класса протяженностью 14,2 км. За городом – дорога IБ технической категории протяженностью 8 километров.

Дорога предполагает от четырёх до шести полос движения с расчётной скоростью от 120 километров в час. Это должно увеличить её пропускную способность до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, в октябре 2020 года в Новосибирской области завершилась реконструкция участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш».