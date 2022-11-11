С бывшего конкурсного управляющего в Новосибирске взыскали почти 500 миллионов рублей

Арбитражный суд Новосибирской области взыскал почти 499 миллионов рублей с бывшего конкурсного управляющего ООО «Русский купец» Дениса Пенкова. Заявитель сообщил, что компания не оспорила ряд невыгодных сделок, отразившихся в итоге на её кредиторах.

Иск к бывшему конкурсному управляющему компании «Русский купец» подал один её кредиторов – ТД «Русский алкоголь – Сибирь». Заявитель потребовал взыскать с Дениса Пенкова более 1,2 млрд руб.

Как заявил истец, Пенков, будучи конкурсным управляющим, не оспорил сделки ООО «Русский купец» с рядом компаний в период подозрительности. Общая сумма этих сделок составила 498,8 млн руб.

«Суд признаёт, что материалами дела по эпизоду не оспаривания сделок с ООО «Ритейл Центр», ООО «Торговая сеть Сибирь», ООО «Капитал» доказано, что заявитель доказал наличие незаконного, недобросовестного поведения арбитражного управляющего, и что оно нарушает права должника и его независимых кредиторов, в том числе и самого заявителя», — говорится в определении суда.

Заявитель также сообщил, что экс-управляющий не обеспечил сохранность имущества ООО «Русский купец», когда компания поставила ООО «Магазин «Алёнка» алкоголь на сумму 733 млн руб. и не получила за это денег. При этом поставка была совершена в период процедуры наблюдения в компании-должнике.

Как выяснил в дальнейшем арбитражный суд, компании были между собой аффилированы. Однако по этому эпизоду вина Пенкова осталась недоказанной.

ООО «Русский купец» входило в группу компаний «НТС» обанкротившихся братьев Насоленко, основателей продуктовых сетей «Добрянка», «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии» и франчайзи «Бахетле» в Новосибирске. Компания была признана банкротом в апреле 2017 года, а в июне 2021 года судебные приставы возбудили в отношении её учредителя Ольги Фёдоровой исполнительное производство.