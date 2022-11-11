Замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края попал под уголовное дело о превышении полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края. По данным, опубликованным на сайте министерства, эту должность с апреля занимает Игорь Дергачёв.

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю 11 ноября, уголовное дело о превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) заведено после торгов на право заключения договора аренды государственного лесного участка, которые провело министерство природных ресурсов и экологии региона с мая по август.

Заявки на участие подали десять организаций, занятых в сфере лесопользования.

По данным следствия, заместитель министра, действуя в интересах одного юридического лица, поручил членам конкурсной комиссии указать на нарушения, которые якобы допустили конкуренты компании. Это помешало организациям выйти во второй тур торгов.

«На втором этапе конкурса, несмотря на наличие более выгодных заявок в части ежегодной арендной платы за лесной участок, победителем стало аффилированное чиновнику общество с ограниченной ответственностью», — рассказали в следственном комитете.

Отмечается, что дома и на работе у замминистра провели обыски.

Напомним, что накануне по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями был задержан глава Томского района Томской области Александр Терещенко. 11 ноября ему назначили меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 января.