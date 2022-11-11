Парк с несколькими локациями появится на месте бывшей железной дороги в новосибирском Академгородке

В Новосибирске планируется создать новую рекреационную зону, которая пройдёт через всю территорию микрорайона «Щ» в Академгородке. Подрядчик первого этапа работ уже разрабатывает дизайн-проект.

Проект новой парковой зоны в новосибирском Академгородке с рабочим названием «Чербузы» планируется подготовить к февралю 2023 года, сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе мэрии Новосибирска 11 ноября.

Как рассказали в муниципалитете, документацию на собственные средства разрабатывает строительная компания ООО «Д54 Эрнест». Соответствующий договор организация заключила с городским департаментом культуры, спорта и молодёжной политики в сентябре. В дальнейшем работы предполагается финансировать как за счёт муниципального бюджета, так и с помощью привлечённых средств.

«Территория будущего парка проходит транзитно через весь микрорайон «Щ» от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе, захватывает зону бывшей железной дороги и смежные земельные участки. Общая площадь территории достигла 13 гектаров, — сообщили в пресс-службе муниципалитета в ответ на запрос «Континента Сибирь». — Решение о создании парковой зоны в микрорайоне было принято в 2021 году по инициативе депутатского корпуса и местных компаний после того, как была демонтирована железная дорога, а освободившиеся земельные участки переданы в муниципальную собственность».

Предполагается, что парк включит в себя несколько территорий для тихого отдыха и занятий спортом, детские игровые зоны и другие локации. По данным муниципалитета, уже подготовлена геодезическая съёмка территории и выполнен дендрологический анализ зелёных насаждений.

В ближайшее время проект обсудят с жителями микрорайона «Щ» — мероприятие пройдёт 19 ноября с 11 до 15 часов в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Новосибирск» по улице Николаева, 11. Как отмечается на муниципальном портале «Зелёный Новосибирск», для участия необходимо зарегистрироваться на сайте площадки.

В мэрии также отметили, что идея создания рекреационной зоны была одобрена на публичных слушаниях при обсуждении генплана города в администрации Советского района в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске также планируется реконструировать парк имени Кирова в Ленинском районе.