Представлены инновационные проекты в АПК из Новосибирской области

Новый сорт томата, добыча сапропеля, производство удобрений путем обработки помета с применением вихревых технологий и другие инновационные проекты представлены новосибирскими учеными на Агрофоруме.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова на стратегической сессии «НОЦ как инструмент развития научно-производственной» кооперации» отметила высокие результаты, достигнутые Сибирским биотехнологическим научно-образовательным центром (СиббиоНОЦ) в 2021-2022 годах.



«Агропромышленный комплекс является для Новосибирской области одной из ведущих отраслей, проекты СиббиоНОЦ поддерживаются правительством Новосибирской области в лице отраслевых министерств – министерства науки и инновационной политики и министерства сельского хозяйства. Здесь ученые сельскохозяйственной отрасли смогут осуществлять трансфер научных технологий в производство», – отметила Ирина Мануйлова.

Ученые представили инновационные проекты в сфере добычи сапропеля (отложения на дне озер, удобрение) в Барабинском районе (ЗАО «Барабинский комбикормовый завод»). На текущий момент оформлена лицензия на добычу сапропеля озера Песчаное. Ученые провели отработку опытных образцов продукции и новых технологий работ, строятся два цеха в Барабинске и в Новосибирске по переработке отложений.

ООО «БиоИстЭн» разработало конструкторскую документацию на оборудование пилотного завода по производству органических удобрений путем термохимической переработки помёта с применением вихревых технологий. АО «Новосибирская птицефабрика» подготовило производственное помещение для монтажа оборудования.

Учеными Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) получен патент на сорт томата «Спок», их коллегами из Новосибирского госуниверситета (НГУ) проведено испытание прототипа аппарата для фотодинамической терапии, подготовлены документы для регистрации в Росздравнадзоре. Получен патент на изобретение «Способ профилактики заражения коронавирусной инфекцией».

Проект ООО «Сиббиогаз» по созданию комплексного технологического решения по утилизации органических отходов производства и потребления вошел в программу экологического развития Новосибирской области до 2030 года.

Напомним, что в 2023 году в Новосибирской области начнут создание пилотного агробиотехнопарка. Власти отмечают, что проект фактически станет инфраструктурой для реализации проектов компаний СиббиоНОЦа.